AKTIE IM FOKUS
Krones-Zahlen stützen jüngsten Erholung
- Krones Zahlen und Prognose werden gut aufgenommen
- Vorbörslich Kurs plus 2,5 Prozent auf 116,60 Euro
- Robuste Kundennachfrage und bestätigte Jahresziele
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Krones kommen die Zahlen und die Bestätigung der Prognose am Markt gut an. Die Papiere des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers legten am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um 2,5 Prozent auf 116,60 Euro zu. Ihre Kurserholung seit Mitte Juli dürften sie damit fortsetzen.
Krones stemmte sich im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das MDax-Unternehmen mit und bestätigte deshalb die Ziele für das Gesamtjahr.
Analyst Stefan Augustin von Warburg Research hob nach den Zahlen sein Kursziel für Krones von 188 auf 191 Euro an. Damit signalisiert er für die Papiere, die in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 16 Prozent zu den schwächsten Werten im MDax zählen, weiter viel Spielraum nach oben./ajx/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 116,2 auf Tradegate (29. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,56 %.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 179,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 188,00EUR was eine Bandbreite von +37,04 %/+56,15 % bedeutet.
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Guten Abend !
Dividende wird angemessen hochgehen wurde angedeutet, sonderdividende wird es erstmal keine geben da nach wie vor interessante übernahmen gemacht werden können, wobei noch nichts spruchreif ist.
Aktuell baut man zwei Fabriken in China (von 1000 auf 1500 angestellte und wird dann auch aseptische Abfüllanlagen lokal produzieren können) und Indien auf bzw aus, womit man noch besser in diesen Ländern Wettbewerbsfähig sein wird, erstmal kein großer Umsatz Beitrag in 26, aber dafür dann 27 und 28.
Insgesamt nicht viel neues, weiter gute visibilität, gutes mgmt, kann in Schwäche immer wieder aufgestockt werden für Leute die ein bisschen Horizont mitbringen.
Vielen herzlichen Dank für Deinen ausführlichen und sehr lesenswerten Beitrag.