Dr. Reuter Investor Relations - Bei der EVN nimmt die Batteriespeicherstrategie Fahrt auf

Der Energiekonzern nimmt in Nordmazedonien das landesweit größte System für Batteriespeicher in Betrieb. Mittelfristig soll daraus ein neues Geschäftsfeld entstehen, das am boomenden Flexibilitätsmarkt kräftig mitverdient.

Für die EVN ist es eine weitere Schlüsseletappe auf dem Weg, die eigenen Kapazitäten für Energiespeicher bis 2030 massiv auszubauen. In Probishtip in Nordmazedonien hat der Energiekonzern aus Niederösterreich gerade das aktuell größte Batteriespeichersystem des Balkanstaats in Betrieb genommen. Mit einer installierten Leistung von 10 MW und einer Speicherkapazität von 20 MWh ist Probishtip zugleich das bislang größte laufende Batteriespeicherprojekt der EVN. In einer nächsten Ausbaustufe will die EVN die Speicherkapazität auf 40 MWh verdoppeln.

Auf dem Heimatmarkt baut die EVN den landesweit größten Batteriespeicher im niederösterreichischen Theiß. Rund 46 Millionen Euro investiert das Unternehmen in das Projekt mit 70 MW Batterieleistung und 140 MWh Speicherkapazität, das im dritten Quartal 2027 den Betrieb aufnehmen soll. Weitere 16 MW entstehen am Kraftwerk-Standort Dürnrohr. Die aktuelle Großbatteriekapazität der EVN beläuft sich einschließlich des Speichers in Nordmazedonien auf 22 MW. Erklärtes Ziel der EVN im Rahmen des auf 2030 angelegten Strategieprogramms ist es, die Kapazitäten auf 300 MW auszubauen. Davon sollen rund 200 MW an bestehenden Kraftwerksstandorten oder bei Photovoltaik- und Windparks in Niederösterreich entstehen.

Für die EVN spielen Großspeicher eine zentrale Rolle bei den Energiespeicherplänen, die den forcierten Ausbau der Wind- und Solarenergie absichern sollen. Mit den Großbatteriespeichern will EVN nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Stefan Szyszkowitz Lastspitzen glätten und damit die Stromversorgung stabiler und planbarer machen. „Mehr Strom aus Wind und Sonne führt zu Erzeugungsspitzen, die mit der steigenden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien häufiger auftreten und immer höher ausfallen“, erläutert der Konzernchef. Je nach Standort, so Technikvorstand Stefan Stallinger, wird die EVN dabei Batterien verwenden, die Strom für zwei bis vier Stunden speichern können: „Bei einer angestrebten Gesamt-Speicherleistung von 300 Megawatt können wir damit den Tagesausgleich von bis zu 120.000 Haushalten mit erneuerbarem Strom bewerkstelligen.“