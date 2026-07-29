Deutsche Börse hebt den Jahresausblick an

Die Deutsche Börse (DE0005810055) hebt nach einem starken Q2 ihren Ausblick für das Gesamtjahr an. Dank höherer Bareinlagen und eines günstigeren Zinsumfelds erwartet der Börsenbetreiber nun ein Treasury-Ergebnis von mehr als 700 Mio. Euro sowie gesamte Nettoerlöse von über 6,4 Mrd. Euro. Im Q2 stiegen die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um 9 Prozent auf 1,41 Mrd. Euro, das operative Ergebnis (EBITDA) legte um 10 Prozent auf 980 Mio. Euro zu und übertraf damit die Markterwartungen. Wachstumstreiber waren vor allem das Geschäft mit Handels- und Clearingdienstleistungen sowie Marktdaten. Gleichzeitig treibt der Konzern seine Expansion voran: Mit der vollständigen Übernahme von ISS Stoxx und dem geplanten Kauf der Fondsplattform Allfunds baut die Deutsche Börse ihr Geschäft außerhalb des klassischen Börsenhandels weiter aus.

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB5RRQ6 mit dem Cap von 250 Euro bietet beim Preis von 237 Euro einen maximalen Gewinn von 13 Euro oder 13 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps schließt. Aktienlieferung im negativen Szenario.

Bonusstrategie mit 14,5 Prozent Puffer (Dezember)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DN0H5T3 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 250 Euro, wenn die Barriere bei 220 Euro bis zum 18.12.26 niemals berührt oder unterschritten wird. Bei einem Preis von 239 Euro sind somit maximal 11 Euro oder 11,5 Prozent p.a. drin. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 9 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PM1PNB3) zahlt einen festen Kupon von 9 Prozent p.a., durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 10,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.6.27 über dem Basispreis von 250 Euro notiert. Ansonsten gibt’s 4 Aktien (= 1.000 Euro / 250 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Deutsche Börse verbindet stabiles Wachstum mit steigenden Zinserträgen und einer klaren Expansionsstrategie. Das angehobene Gewinnziel stützt die Investmentstory auch nach der starken Kursentwicklung. Wer auf aktuellem Kursniveau den defensiven Einstieg wagen will, sichert sich mit Zertifikaten die Chance auf interessante Seitwärtsrenditen inklusive Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de