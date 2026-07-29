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    WDH/AKTIE IM FOKUS

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    Krones-Zahlen stützen jüngste Erholung

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones bestätigt Jahresziele nach starkem Quartal
    • Aktie vorbörslich plus 2,5 Prozent bei 116,60 Euro
    • Warburg hebt Kursziel von 188 auf 191 Euro an
    WDH/AKTIE IM FOKUS - Krones-Zahlen stützen jüngste Erholung
    Foto: Armin Weigel - dpa

    (In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Krones kommen die Zahlen und die Bestätigung der Prognose am Markt gut an. Die Papiere des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers legten am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um 2,5 Prozent auf 116,60 Euro zu. Ihre Kurserholung seit Mitte Juli dürften sie damit fortsetzen.

    Krones stemmte sich im zweiten Quartal erfolgreich gegen ein zunehmend schwieriges Wirtschaftsumfeld. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust, teilte das MDax-Unternehmen mit und bestätigte deshalb die Ziele für das Gesamtjahr.

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    Analyst Stefan Augustin von Warburg Research hob nach den Zahlen sein Kursziel für Krones von 188 auf 191 Euro an. Damit signalisiert er für die Papiere, die in diesem Jahr mit einem Minus von mehr als 16 Prozent zu den schwächsten Werten im MDax zählen, weiter viel Spielraum nach oben./ajx/zb

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    ISIN:DE0006335003WKN:633500
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 120,2 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +8,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 179,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 188,00EUR was eine Bandbreite von +37,04 %/+56,15 % bedeutet.





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