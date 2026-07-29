Argentiniens Bergbau boomt: BHP, First Quantum, Lundin Mining, Argentina Metals und Co. setzen auf Mileis Reformkurs

Vor allem der Kupfersektor steht im Mittelpunkt. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach dem Industriemetall sichern sich internationale Bergbaukonzerne frühzeitig Positionen in einer Region, die geologisch zum selben Andinen Kupfergürtel gehört wie die weltbekannten Lagerstätten im Nachbarland Chile.

Argentinien entwickelt sich zu einem der spannendsten Bergbaumärkte weltweit. Nach Jahren wirtschaftlicher Unsicherheit sorgen die Reformen der Regierung von Präsident Javier Milei für ein deutlich investitionsfreundlicheres Umfeld. Mit dem Förderprogramm RIGI schafft das Land Anreize für milliardenschwere Rohstoffprojekte – und genau diese Dynamik spiegelt sich inzwischen in einer Vielzahl neuer Investitionen und Projektfortschritte wider.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

BHP, Lundin Mining und First Quantum investieren Milliarden in Argentinien

Den stärksten Vertrauensbeweis liefern derzeit BHP (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524) und Lundin Mining (ISIN: CA5503721063, WKN: A0B7XJ). Gemeinsam entwickeln die beiden Bergbaukonzerne den Vicuña-Distrikt mit den Lagerstätten Josemaría und Filo del Sol. Das Projekt zählt zu den größten Kupfer-, Gold- und entwicklungen weltweit. Für die erste Ausbaustufe werden Investitionen von rund sieben Milliarden US-Dollar erwartet, langfristig könnte das Gesamtvolumen auf rund 18 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Auch First Quantum Minerals (ISIN: CA3359341052, WKN: 904604) setzt mit dem Taca-Taca-Projekt auf Argentinien. Die Lagerstätte in der Provinz Salta zählt zu den bedeutendsten unerschlossenen Kupfer-Gold-Molybdän-Projekten Südamerikas. Nach der aktuellen Machbarkeitsstudie soll zunächst eine Verarbeitungskapazität von 40 Millionen Tonnen Erz pro Jahr aufgebaut werden, die später auf 60 Millionen Tonnen steigen kann. Damit unterstreicht auch First Quantum das langfristige Potenzial des Landes als zukünftiger Kupferproduzent.

Die Milliardenprojekte zeigen deutlich, dass Argentinien für internationale Bergbaukonzerne längst mehr ist als eine Ergänzung zum chilenischen Kupfermarkt. Das Land entwickelt sich zunehmend zu einem eigenständigen Investitionsschwerpunkt im Andengürtel.

Auch Explorer profitieren vom neuen Investitionsklima

Von dieser Entwicklung profitieren nicht nur die großen Produzenten. Zahlreiche Explorationsunternehmen treiben ihre Projekte mit hoher Geschwindigkeit voran und melden kontinuierlich neue Fortschritte.

So veröffentlicht NGEx Minerals (ISIN: CA62930A1021, WKN: A41KP9) auf dem Kupferprojekt Lunahuasi seit Monaten außergewöhnliche Bohrergebnisse und bestätigt damit das enorme Potenzial des Distrikts San Juan.