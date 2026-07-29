Daimler Truck hebt die Prognosen an

Daimler Truck (ISIN DE000DTR0CK8) hebt nach vorläufigen Quartalszahlen seine Prognose an und erwartet für 2026 nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 3,6 bis 4,1 Mrd. Euro statt bislang 3,2 bis 3,7 Mrd. Euro. Auch die Ziele für Absatz, Umsatz, operative Marge und Free Cashflow wurden angehoben. Ausschlaggebend sind neue US-Zollregelungen, von denen Daimler Truck nach der Anerkennung hoher US-Wertschöpfungsanteile profitiert, sowie eine anhaltend starke Nachfrage im wichtigen Nordamerika-Geschäft. Dort soll die bereinigte Umsatzrendite nun 9 bis 11 Prozent erreichen. Gleichzeitig erhöhte der Konzern seine Absatzprognose auf 340.000 bis 370.000 Fahrzeuge. Die vorläufigen Q2-Zahlen (EBIT 838 Mio. Euro) lagen zwar leicht unter den Schätzungen, der Free Cashflow überraschte aber positiv. Schwäche zeigte nur das Busgeschäft in Lateinamerika und Mexiko.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ0Q9N9 erzielt beim Kaufpreis von 42 Euro eine maximale Rendite von 3 Euro oder 19,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps von 45 Euro schließt. Ansonsten gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 26,5 Prozent Puffer (Dezember)

Sofern die Aktie bis zum 18.12.26 nie die Barriere bei 34 Euro verletzt, erhalten Anleger beim Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000FD6M6U2) den Bonus- und Höchstbetrag von 48 Euro. Beim Preis von 46 Euro (Abgeld 1 Prozent) errechnet sich eine Renditechance von 2 Euro oder 10,6 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt die Lieferung einer Aktie.

Einkommensstrategie mit 13,6 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DU7XQS5 zahlt einen festen Kupon von 13,6 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die effektive Rendite auf 13,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 über dem Basispreis von 45 notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 22 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 45 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Insgesamt unterstreicht die Prognoseanhebung bei Daimler Truck die robuste Entwicklung des profitablen Nordamerika-Geschäfts. Bleiben Nachfrage und Zollvorteile bestehen, dürften Gewinn und Cashflow weiter Rückenwind erhalten. Mit Zertifikaten können Anleger mit komfortablen Sicherheitspuffern bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de