GBC AG: Studie über Deutsche Reinigungswerke – PUREWAVE vor neuem Wachstum
Die Deutsche Reinigungswerke AG rückt in den Fokus: Eine neue GBC-Studie bewertet das Unternehmen, beleuchtet PUREWAVE im Handel und zeigt Chancen wie Risiken der Wachstumsstrategie.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- GBC AG veröffentlicht eine Annostudie zur Deutschen Reinigungswerke AG und ermittelt einen fairen Unternehmenswert von 26,89 Mio. € (142,44 €/Aktie; 23,74 €/Aktie nach geplantem Aktiensplit 1:6).
- PUREWAVE ist bereits im stationären Lebensmittel‑ und Drogeriehandel sowie online gelistet – Handelsfähigkeit der Marke gilt als belegt; Fokus nun auf breiterer Regal-/Filialpräsenz und Wiederkäufen.
- Asset‑Light‑Geschäftsmodell: DRW konzentriert sich auf Produktentwicklung, Marke, Marketing und Vertrieb; Produktion erfolgt über spezialisierte Partner in Deutschland, was Skalierbarkeit begünstigt.
- Produktpipeline: WC‑ und Küchenreiniger für H2/2026 geplant; 2027 Markteintritt mit Color‑ und Vollwaschmitteln (größtes Teilsegment, ~1,55 Mrd. €); Entwicklungsprojekt förderfähig anerkannt.
- GBC erwartet deutliche Skalierung 2026–2027 mit operativem Break‑even 2027; Prognose bis 2030: Umsatz >16 Mio. € und EBITDA‑Marche >22 %; derzeitige Rohertragsmargen >50 %.
- Zentrale Risiken: Umsetzung der Handelsrollouts, belastbare Wiederkaufraten, Finanzierung der Wachstumsphase und Leistungsfähigkeit externer Produktionspartner; mögliche Interessenkonflikte wurden offengelegt.
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