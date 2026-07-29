PUREWAVE Poised for Growth After Deutsche Reinigungswerke AG Update
GBC AG’s latest update on Deutsche Reinigungswerke AG spotlights PUREWAVE’s retail breakthrough, scalable asset-light model and ambitious growth targets through 2030.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- GBC AG published a new annual update study on Deutsche Reinigungswerke AG (DRW).
- DRW has a clearly differentiated PUREWAVE brand with a market-ready product portfolio, access to leading retailers, and a robust product pipeline.
- PUREWAVE is now present in bricks-and-mortar food retail and drugstores as well as online channels, validating its retail viability and potential for broader shelf coverage.
- The study derives a fair equity value of EUR 26.89 million for DRW, or EUR 142.44 per share (EUR 23.74 per share after the planned 1:6 split).
- DRW operates an asset-light model with production outsourced to German partners, enabling scalable growth while focusing on development, branding, marketing and sales.
- The product pipeline expands the addressable market, with toilet and kitchen cleaners planned for H2 2026 and color and heavy-duty laundry detergents planned for 2027; by 2030 revenue > EUR 16m and EBITDA margin >22%.
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