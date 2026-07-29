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    Cosmofluencer und World Space Academy kooperieren für weltweite Sichtbarkeit in der Weltraumbildung

    MELBOURNE, Australien, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cosmofluencer, die Sparte für Astronomie-Bildungsarbeit der in Australien ansässigen Centelon Group, ist kürzlich eine Partnerschaft mit der World Space Academy (WSA) eingegangen – mit dem gemeinsamen Ziel, die Weltraumbildung bei der nächsten Generation zu fördern.

    Cosmofluencer

    Die Idee besteht darin, die praktischen Erfahrungen von Cosmofluencer in den Bereichen Wissenschaftskommunikation und Schülerbeteiligung mit den internationalen Bildungsrahmen der World Space Academy zu verbinden, um die Astronomie für alle zugänglich zu machen.

    Die Partnerschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Schüler zu inspirieren, Innovationen zu fördern und die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Erreicht werden soll dies durch interaktive Sommer-Workshops, projektbasierte Lernmodule und Schulungen zur Wissenschaftskommunikation, die den Schülern reale Themen aus der Raumfahrt und berufliche Laufbahnen näherbringen.

    „Durch diese Zusammenarbeit wollen wir die Astronomie für Schüler zugänglicher, inspirierender und zukunftsfähig gestalten, indem wir praxisorientierte Öffentlichkeitsarbeit mit internationalen Lernkonzepten verbinden", sagte Navdeep Singh, Gründer der World Space Academy.

    Der 14-tägige ISEI-Sommerworkshop

    Das erste Angebot im Rahmen der Partnerschaft ist ein Sommerworkshop des International Space Education Institute (ISEI), einer führenden Organisation in Leipzig. Das ISEI wurde 2005 gegründet, um junge Erwachsene für eine Karriere in der Raumfahrt zu begeistern.

    Das ISEI bietet über die WSA jährlich den Sommer-Workshop an – eine 14-tägige intensive Präsenzveranstaltung auf dem Campus, die theoretisches Wissen mit Einblicken in die Industrie verbindet. Mit dem Schwerpunkt auf dem Entwurf und dem Bau von Rovern zielt dieser einzigartige Workshop darauf ab, den Schülern Raumfahrttechnologie und Innovation durch praxisorientiertes Lernen näherzubringen.

    „Wir bei ISEI glauben, dass die Zukunft der Weltraumforschung bei jungen Köpfen beginnt, denen die Chance gegeben wird, zu bauen, zu experimentieren und mutig zu träumen", sagte Ralf Heckel, Gründer von ISEI. „Mit diesem Programm möchten wir den Schülern die Faszination des Rover-Designs näherbringen und ihnen gleichzeitig zeigen, wie Innovation, Teamarbeit und Neugier die Weltraumtechnologien von morgen prägen können."

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    PR Newswire (dt.)
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