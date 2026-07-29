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    Gewinn zieht deutlich an

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    43 Prozent mehr Dividende: Rio Tinto überrascht Anleger

    Rio Tinto steigert Gewinn, Cashflow und Dividende deutlich. Vor allem Kupfer, Aluminium und Lithium treiben das Wachstum des Bergbaukonzerns an.

    Gewinn zieht deutlich an - 43 Prozent mehr Dividende: Rio Tinto überrascht Anleger
    Foto: Dall-E

    Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Halbjahr 2026 seine Profitabilität deutlich verbessert. Höhere Rohstoffpreise, eine stärkere Produktion und Effizienzgewinne sorgten laut Unternehmensangaben für kräftige Zuwächse bei Gewinn und Cashflow. Gleichzeitig erhöhte der Konzern die Zwischendividende deutlich und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

    Die Anleger honorierten die starken Quartalszahlen: Die in London notierte Aktie stieg um 2 Prozent (Stand 9:02 Uhr MEZ).

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    Gewinn und Cashflow legen kräftig zu

    Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 31,0 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 28 Prozent auf 14,8 Milliarden US-Dollar. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn kletterte um 47 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow stieg sogar um 75 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar.

    Der operative Cashflow erhöhte sich um 32 Prozent auf 9,2 Milliarden US-Dollar. Auf dieser Basis hebt Rio Tinto die Zwischendividende um 43 Prozent auf 3,4 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 211 US-Cent je Aktie an.

     

    Kupfer, Aluminium und Lithium gewinnen an Bedeutung

    Die Produktion auf Kupferäquivalent-Basis stieg um 3 Prozent. Besonders Kupfer, Aluminium und Lithium gewannen an Gewicht und steuerten inzwischen mehr als die Hälfte des bereinigten EBITDA bei. Der Kupferbereich verzeichnete mit einem Plus von 84 Prozent den stärksten Ergebnisanstieg unter den Geschäftsbereichen.

    Konzernchef Simon Trott erklärte: "Im ersten Halbjahr konnten wir einen deutlichen Leistungssprung erzielen, der zusammen mit günstigen Rohstoffpreisen zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 28 Prozent und des freien Cashflows um 75 Prozent führte."

    Milliarden fließen in Wachstum

    Rio Tinto investierte im ersten Halbjahr 5,0 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines Geschäfts. Zu den wichtigsten Projekten zählen die Eisenerzmine Simandou in Guinea sowie mehrere Lithiumprojekte in Argentinien. Das Unternehmen bestätigte die Produktionsprognosen für 2026.

    Auch das konzernweite Effizienzprogramm macht nach Angaben des Unternehmens Fortschritte. Bislang wurden Produktivitätsgewinne von 870 Millionen US-Dollar erzielt. Bis Jahresende soll ein jährlicher Effekt von 1,8 Milliarden US-Dollar erreicht werden.

    Trott betonte: "Dank unseres soliden Cashflows und unserer starken Bilanz können wir eine Zwischendividende in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar ausschütten – ein Anstieg um 43 Prozent –, während wir weiterhin in wachstumsstarke Bereiche mit hoher Rendite investieren."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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