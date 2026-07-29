ANALYSE-FLASH
Berenberg startet MLP mit 'Buy' - Ziel 11,90 Euro
- Berenberg stuft MLP mit Buy und Kursziel 11,90 Euro
- Aktie wie Vertriebspartner doch Plattformstruktur
- Wandel zu robustem Einnahmemix in zwei Dekaden
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 7,39 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um -1,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,72 %.
Die Marktkapitalisierung von MLP bezifferte sich zuletzt auf 817,82 Mio..
MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +45,70 %/+5,96 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 11,90 Euro
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MLP wird heute mit einem Dividendenabschlag von 0,36 €/Aktie gehandelt, nachdem gestern die Hauptversammlung
Die Aktie kämpft um einen Ausbruch. Regelmäßig gibt es hohe Umsätze bei 8,10 bis 8,15€. Falls das Jahreshoch bei 8,20€ endlich mal durchbrochen wird, könnte es noch einen weiteren Schub nach oben Richtung Hoch aus 2025 geben.
Nun, da ab 2027 den Beratern für die Benutzung der MLP-Technik pro Monat 250,-€ Kosten eingebucht werden, steht einem Höhenflug der Aktie nichts mehr im Wege! Bei Fondsfinanz & Co. dürfte man sich ins Fäustchen lachen und sich auf qualifizierten Zulauf freuen.