Devisen
Eurokurs legt vor US-Zinsentscheidung weiter zu
- Euro am Morgen nur leicht gestiegen zuletzt 1,1397
- Hoffnung auf Verhandlung im Iran von Angriffen gedämpft
- Fed voraussichtlich bei 3,50–3,75 Ölpreise belasten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen legte die Gemeinschaftswährung vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed aber nur leicht zu und konnte die Marke von 1,14 US-Dollar nur zeitweise übersteigen. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1397 US-Dollar gehandelt.
Am Dienstag hatte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg allgemein für Kauflaune an den Finanzmärkten gesorgt, von der auch der Euro profitierte. In der vergangenen Nacht haben aber Meldungen über neue iranische Angriffe auf einen US-Stützpunkt in Jordanien den Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs einen Dämpfer versetzt.
Im weiteren Tagesverlauf richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der Fed, die am Abend erwartet wird. Allgemein wird am Markt damit gerechnet, dass die US-Notenbanker den Leitzins weiter in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent halten werden.
Wegen eines Anstiegs der Ölpreise im Juli war die Diskussion über eine mögliche US-Zinserhöhung zuletzt stärker in Fahrt gekommen. "Auch die zweite Sitzung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh wird spannend", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach dürfte die Diskussion um mögliche Zinserhöhungen fortgeführt werden. Zumal die Probleme beim Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf und die US-Zölle zusätzliche Preisrisiken darstellen können./jkr/mis
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #31
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1371
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Am Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich zielen. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Nach Bruch des Januartiefs wirkte der 1,16er-Bereich als Widerstand, wodurch auch die 1,14er-Marke unterschritten wurde und der Kurs auf neue Jahrestiefs gefallen ist. Die zuletzt mehrwöchige Stabilisierung im Bereich des März-Tiefs ist in der vergangenen Woche wieder nach unten aufgelöst worden. Damit rückt die gebrochene Unterstützung als neuer Widerstand in den Fokus. Am Montag bleibt zu beobachten, ob sich der Abwärtsdruck fortsetzt oder eine erste Gegenbewegung einsetzt.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1400
Nächste Widerstände: 1,1410 | 1,1449 = Vorwochenhoch | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1364 = Vorwochentief | 1,1324 | 1,1276
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich bis Dienstag herauskristallisieren, ob ein erster Ausbruch aus der vormaligen Spanne Bestand hat und sich der Abwärtsimpuls fortsetzt, oder ob eine Rückkehr über das März-Tief eine Fortsetzung der Stabilisierung einleitet. Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed wäre bis zum Termin auch mit weniger Dynamik zu rechnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1330 bis 1,1390 alternativ 1,1370 bis 1,1430
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich, dass der GD 20 bei rund 1,1416 nun als erster Widerstand von oben auf den Kurs drückt. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Abwärtstendenz vorerst entschärfen. Bleiben die Notierungen darunter, rückt das 2023er-Jahreshoch bei 1,1276 als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Entsprechende Impulse könnten durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch in den Markt kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1260 bis 1,1450
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte bei einem Bruch des 2023er-Jahreshochs der Weg für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der 1,12er-Marke frei werden. Gelingt hingegen eine Stabilisierung über dem März-Tief, wäre ein erneuter Test der 1,15er-Marke bzw. des Januartiefs das wahrscheinlichere Szenario.
Mögliche Wochenspanne: 1,1180 bis 1,1330 alternativ 1,1380 bis 1,1530
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
Montag der 13 te