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    Eurokurs legt vor US-Zinsentscheidung weiter zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro am Morgen nur leicht gestiegen zuletzt 1,1397
    • Hoffnung auf Verhandlung im Iran von Angriffen gedämpft
    • Fed voraussichtlich bei 3,50–3,75 Ölpreise belasten
    Devisen - Eurokurs legt vor US-Zinsentscheidung weiter zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen legte die Gemeinschaftswährung vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed aber nur leicht zu und konnte die Marke von 1,14 US-Dollar nur zeitweise übersteigen. Der Euro wurde zuletzt zu 1,1397 US-Dollar gehandelt.

    Am Dienstag hatte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg allgemein für Kauflaune an den Finanzmärkten gesorgt, von der auch der Euro profitierte. In der vergangenen Nacht haben aber Meldungen über neue iranische Angriffe auf einen US-Stützpunkt in Jordanien den Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs einen Dämpfer versetzt.

    Im weiteren Tagesverlauf richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung der Fed, die am Abend erwartet wird. Allgemein wird am Markt damit gerechnet, dass die US-Notenbanker den Leitzins weiter in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent halten werden.

    Wegen eines Anstiegs der Ölpreise im Juli war die Diskussion über eine mögliche US-Zinserhöhung zuletzt stärker in Fahrt gekommen. "Auch die zweite Sitzung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh wird spannend", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach dürfte die Diskussion um mögliche Zinserhöhungen fortgeführt werden. Zumal die Probleme beim Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf und die US-Zölle zusätzliche Preisrisiken darstellen können./jkr/mis





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