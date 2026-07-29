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CoStar Group - Aktie bricht ein -13,88 % - 29.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die CoStar Group Aktie bisher Verluste von -13,88 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CoStar Group Aktie.
CoStar Group ist ein führender Anbieter von Daten, Analysen und Online-Marktplätzen für Gewerbeimmobilien (u.a. CoStar, LoopNet, Apartments.com). Das Unternehmen dominiert den US-Markt für CRE-Informationen, mit wachsender Präsenz international. Wichtige Wettbewerber sind Moody’s/REIS, Yardi, Zillow, Redfin. USP: tief integrierte, proprietäre Datenbank, hohe Markteintrittsbarrieren, starke Netzwerkeffekte.
CoStar Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.07.2026
Mit einer Performance von -13,88 % musste die CoStar Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,00 %, geht es heute bei der CoStar Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CoStar Group Aktionäre einen Verlust von -19,73 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um -6,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,94 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CoStar Group eine negative Entwicklung von -59,04 % erlebt.
Während CoStar Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %. Damit gehört CoStar Group heute zu den auffälligeren Werten.
CoStar Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,30 %
|1 Monat
|-11,94 %
|3 Monate
|-19,73 %
|1 Jahr
|-70,95 %
Informationen zur CoStar Group Aktie
Es gibt 408 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,63 Mrd.EUR € wert.
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Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.