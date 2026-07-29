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    ROUNDUP

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    Nordex verdient mehr als erwartet und bestätigt Prognose - Kurserholung

    Für Sie zusammengefasst
    • EBITDA auf rund 224 Mio mehr als verdoppelt
    • Umsatz rund 2,2 Mrd mit Zuwachs von gut 16 Prozent
    • Aktie seit Jahresbeginn über ein Viertel im Plus
    ROUNDUP - Nordex verdient mehr als erwartet und bestätigt Prognose - Kurserholung
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat im abgelaufenen zweiten Quartal überraschend viel verdient. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde auf rund 224 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das war mehr als vom Unternehmen befragte Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz bewegte sich mit einem Zuwachs um gut 16 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro etwas über dem erwarteten Niveau.

    Konzernchef José Luis Blanco bestätigte am Mittwoch die Jahresprognose und sieht sein im MDax der mittelgroßen Werte notiertes Unternehmen auch auf dem Weg zu dem mittelfristigen Margenziel von 10 bis 12 Prozent. Im zweiten Quartal lag sie bei 10,3 und zum Ende des ersten Halbjahrs bei 9,4 Prozent.

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    In Reaktion auf die Neuigkeiten stieg die Nordex-Aktie kurz nach Handelsbeginn um knapp 2 Prozent und erholen sich damit ein Stück weit von der jüngsten Schwäche. Tags zuvor war der Kurs auf den niedrigsten Stand seit Ende Februar gerutscht. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus aber immer noch über ein Viertel.

    RBC-Experte Colin Moody lobte neben dem Übertreffen der Erwartungen auch die in den Aufträgen vereinbarten Preise je Leistung. Sie lägen im Schnitt ebenfalls über der Konsensschätzung. Die operativen freien Barmittel spiegeln seiner Meinung nach eine dynamische Auftragslage wider.

    Wie bereits bekannt, verbesserte sich der Auftragseingang von Nordex um knapp ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Auftragsbuch für Turbinen und Service-Verträge ist mit über 18 Milliarden Euro auf Rekordniveau gefüllt. Dies ermögliche gute Sicht, notierte Jefferies-Analyst Constantin Hesse./lew/nas/mis

    Nordex

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    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 39,42 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -9,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,21 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -0,73 %/+59,35 % bedeutet.





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