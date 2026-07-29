Quartalszahlen stützen Dax - Iran-Krieg im Fokus

Damit testet er erneut die Hürde im Bereich etwas über 25.550 Punkten, an der er an den beiden Tagen davor jeweils zurückgeprallt war. Auf den vorderen Plätzen im Dax verbuchten die Aktien von Deutsche Bank , RWE und BASF nach Veröffentlichungen von Geschäftszahlen deutliche Kursgewinne.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Mittwoch im Dax der Belastung durch neuerliche Angriffe des Iran im Krieg mit den USA entgegengewirkt. Der deutsche Leitindex legte in den ersten Minuten auf Xetra um 0,30 Prozent auf 25.541 Punkte zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwoch um 0,19 Prozent auf 32.334 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Die Preise für Öl und Gas legten am Mittwoch wieder zu./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 50,13 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +5,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,96 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,66 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+26,86 % bedeutet.



