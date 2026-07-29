Unternehmens-Update – NurExone beruft Herrn David Stolick in den Vorstand

TORONTO, Ontario, und HAIFA, Israel, 29. Juli 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, gibt die Ernennung von Herrn David Stolick in seinen Vorstand mit Wirkung zum 28. Juli 2026 bekannt. Herr Stolick tritt die Nachfolge des verstorbenen James „Jay“ Richardson an, dessen Führungsstärke NurExone in seinen prägenden Anfangsjahren maßgeblich mitgestaltet hat.

„Jay war weit mehr als ein Vorstandsmitglied. Er war ein Dealmaker, ein vertrauenswürdiger Unternehmensberater, unsere Präsenz vor Ort in Kanada und ein wahrer Freund des Unternehmens. Er glaubte zutiefst an unsere Technologie, unser Team und die Chance, die wir gemeinsam aufbauen. Möge sein Andenken zum Segen sein“, sagte Yoram Drucker, Vorsitzender des Vorstands von NurExone. „Wir heißen David ebenfalls im Vorstand willkommen. Er versteht, was erforderlich ist, um innovative Technologie in disziplinierte Umsetzung zu überführen, und wir sind überzeugt, dass seine Perspektive eine wichtige Bereicherung sein wird, während NurExone weiter wächst.“

Herr Stolick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Kapitalmärkte, Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie in der Führung von Unternehmen im Gesundheitswesen. Zuvor war er Vice President Finance bei V-Wave Ltd., einem US-israelischen Medizintechnikunternehmen, das im Oktober 2024 von Johnson & Johnson übernommen wurde. Darüber hinaus war er zuvor Chief Financial Officer von Exalenz Bioscience und BrainStorm Cell Therapeutics sowie Corporate Controller bei M-Systems.

„Es ist mir eine Ehre, dem Vorstand von NurExone beizutreten“, sagte David Stolick. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Finanzen und M&A einzubringen, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens, eine disziplinierte Umsetzung und die langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre zu unterstützen.“

Herr Stolick besitzt einen Bachelor of Arts (B.A.) in Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen der Ben-Gurion-Universität und ist Certified Public Accountant (CPA).

Investor-Awareness-Mandat

Das Unternehmen hat mit Cashu Technologies Pty Ltd. („Cashu“), einer vom Unternehmen unabhängigen Partei, eine Vereinbarung über Dienstleistungen zur Steigerung der Bekanntheit bei Privatanlegern geschlossen. Die Laufzeit endet spätestens am 31. Dezember 2026 und kann von jeder Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Cashu erhält für ein monatliches Investor-Awareness-Programm eine Vergütung von 2.500 US$ pro Monat sowie – sofern das Unternehmen dies wählt – eine zusätzliche einmalige Vergütung zwischen 20.000 US$ und 40.000 US$ für eine optionale einmalige Awareness-Kampagne. Die an Cashu zu zahlende Vergütung erfolgt ausschließlich in bar und umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Nach Kenntnis des Unternehmens hält Cashu weder direkt noch indirekt Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens und verfügt über keinerlei Rechte oder Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

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