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    Inturai beschleunigt die Vermarktung von DomeCommand in Kooperation mit dem European Defence Tech Hub und der Luftwaffe von Singapur

    Inturai beschleunigt die Vermarktung von DomeCommand in Kooperation mit dem European Defence Tech Hub und der Luftwaffe von Singapur
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          Inturais Plattform DomeCommand wurde in einer hochselektiven ersten Runde aus über 450 Bewerbern ausgewählt.

    -          Die weitere Entwicklung erfolgt gemeinsam mit dem European Defence Tech Hub und der Luftwaffe der Republik Singapur.

    -          Ein dreimonatiges Programm zur beschleunigten Vermarktung ebnet den Weg zu Meilensteinfinanzierungen, Testumgebungen und Verteidigungsnetzwerken.

     

    Vancouver, British Columbia / 29. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass DomeCommand, die Plattform zur Steuerung und Lenkung von Drohnenschwärmen, über deren geplante Übernahme bereits im Vorfeld berichtet wurde, in einer hochselektiven ersten Runde aus über 450 Bewerbern für ein dreimonatiges Programm zur beschleunigten Vermarktung von Verteidigungsgütern in Singapur (SDTH 2026) ausgewählt wurde.

     

    Die Entwicklung im Rahmen des Programms erfolgt in Partnerschaft mit dem European Defence Tech Hub und der Luftwaffe der Republik Singapur. Zum Partnernetzwerk gehören DSTA, DSO National Laboratories, ST Engineering, NUS Enterprise, TUM Venture Labs, Accenture, Cognition und Shield AI. Innerhalb von drei Monaten werden ausgewählte Plattformen als Prototypen entwickelt, getestet und bis zur Beschaffungsreife weiterentwickelt. Dabei eröffnen sich direkte Wege zu Inkubationsprogrammen, Meilensteinfinanzierungen, Testumgebungen und hochrangigen Verteidigungsnetzwerken.  Den Höhepunkt des Programms bildet die SDTH-Hauptveranstaltung, die vom 25. bis 27. September 2026 über die Bühne gehen wird.

     

    DomeCommand wird im Rahmen von „Little Red Dome“, der mehrschichtigen Drohnenabwehrmission des Programms, entwickelt, wo es darum geht, Drohnenschwärme und moderne Bedrohungen aus der Luft zu erkennen, zu entscheiden und abzuwehren. Die Ausgaben für die Drohnenabwehr konzentrieren sich in erster Linie auf Sensoren und Effektoren. Die Kommando- und Steuerungsebene (C2), wo die ermittelten Daten zu koordinierten Gegenmaßnahmen zusammengeführt werden, ist hingegen nach wie vor unzureichend abgedeckt. Zusammen mit Inturais raumbezogener Sensorik für den Verteidigungsbereich, die Bedrohungen in umkämpften und komplexen Umgebungen erkennt, in denen Kameras versagen, punktet das Unternehmen damit in einer Pionierposition abseits des bereits gesättigten, kostenintensiven Markts für Drohnen-Hardware.

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