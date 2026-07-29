Deutsche Bank übertrifft Erwartungen deutlich: Aktie auf Kurs zum Jahreshoch

Die Aktie von Deutschlands größter Bank kletterte am Mittwochmorgen um fast 4 Prozent und nähert sich langsam ihrem 52-Wochen-Hoch.

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal ein Ergebnis vorgelegt, das selbst optimistische Prognosen übertraf. Die Erträge des größten deutschen Geldhauses kletterten um neun Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn legte um elf Prozent auf 2,68 Milliarden Euro zu. Nach Steuern und Zinszahlungen für spezielle Anleihen blieb den Aktionären ein Gewinn von 1,64 Milliarden Euro.

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Analysten hatten vor der Veröffentlichung nur mit einem moderaten Anstieg der Nettoerträge auf 8,1 Milliarden Euro gerechnet und waren sogar von einem sinkenden Vorsteuergewinn ausgegangen. Umso deutlicher fiel die positive Überraschung aus, allen voran im Investmentbanking.

Im Handel mit Anleihen und Währungen sowie bei Dienstleistungen rund um die Platzierung von Aktien und Anleihen erzielte die Sparte einen Vorsteuergewinn von 1,3 Milliarden Euro, ein Plus von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Damit war das Investmentbanking die einzige Sparte, die ihren Gewinn im Jahresvergleich steigern konnte. Im Privatkundengeschäft und in der Vermögensverwaltung blieb der Gewinn stabil, in der Unternehmenskundenbank sank er sogar um sechs Prozent. Auch die Kosten entwickelten sich im Rahmen der Erwartungen.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing zeigte sich zufrieden mit dem Rekordquartal und äußerte sich zuversichtlich, die selbst gesteckten Ziele für 2028 sogar übertreffen zu können. Als Reaktion auf die starke Geschäftsentwicklung kündigte die Bank einen neuen Aktienrückkauf über 500 Millionen Euro an.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.





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