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    WDH/Kreise

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    BMW baut 8.000 Jobs ab

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW will weltweit rund 8000 Arbeitsplätze abbauen
    • Natürliche Fluktuation und freiwillige Abfindung in DE
    • Meldung aus Unternehmenskreisen und dpa in München
    WDH/Kreise - BMW baut 8.000 Jobs ab
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    (In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt: Kreise statt Krise)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autohersteller BMW will weltweit rund 8.000 Jobs abbauen. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation sowie über ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr./ruc/DP/mis

    BMW

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    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 60,18 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,79 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +36,67 %/+50,00 % bedeutet.





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