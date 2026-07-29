BMW baut 8.000 Jobs ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 60,18 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +4,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,47 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 33,79 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +36,67 %/+50,00 % bedeutet.