Börsenstart Europa - 29.07. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %

Der MDAX steht bei 32.339,58 PKT und verliert bisher -0,35 %. Top-Werte: KRONES +4,80 %, Nordex +3,85 %, Lanxess +3,14 % Flop-Werte: AUTO1 Group -9,61 %, DWS Group -5,37 %, Elmos Semiconductor -4,79 %

Der DAX steht aktuell (09:59:37) bei 25.489,92 PKT und fällt um -0,05 %. Top-Werte: Deutsche Bank +3,58 %, BASF +3,42 %, Volkswagen (VW) Vz +2,24 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,77 %, Siemens Energy -1,44 %, Hochtief -1,31 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.846,14 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: TeamViewer +5,27 %, Nordex +3,85 %, SMA Solarar Technology +3,53 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -4,79 %, AIXTRON -3,97 %, SILTRONIC AG -3,89 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:47) bei 6.265,50 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: ENI +4,44 %, Deutsche Bank +3,58 %, BASF +3,42 %

Flop-Werte: Hermes International -4,29 %, DANONE -3,92 %, ASML Holding -3,27 %

Der ATX steht aktuell (09:59:28) bei 6.336,62 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Lenzing +3,24 %, Wienerberger +1,69 %, Erste Group Bank +1,23 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,54 %, Palfinger -3,46 %, BAWAG Group -1,63 %

Der SMI steht bei 14.610,27 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: Sika +2,34 %, UBS Group +2,17 %, Logitech International +1,06 %

Flop-Werte: Zurich Insurance Group -1,08 %, Geberit -0,70 %, Swiss Life Holding -0,69 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.464,89 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Bureau Veritas +8,57 %, Capgemini +4,20 %, Kering +3,33 %

Flop-Werte: Hermes International -4,29 %, DANONE -3,92 %, Air Liquide -1,73 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.241,32 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,91 %, Volvo Registered (B) +0,41 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,30 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,76 %, ABB -0,67 %, SSAB Registered (A) -0,59 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.395,00 PKT und steigt um +1,19 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,75 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,55 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,49 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -2,98 %, Public Power -1,57 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,31 %