Danone verdient mehr - Anleger zurückhaltend

Dabei profitierte Danone stärker von Preiserhöhungen. Diese machten 2,3 Prozent des Wachstums aus. Dagegen stiegen die Mengen um 1,9 Prozent. Die Aktie verlor in Paris im frühen Handel bis zu vier Prozent und gehörte damit zu den größten Verlierern im EuroStoxx 50. JPMorgan-Analystin Celine Pannuti bemerkte dazu, dass das Volumenwachstum etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

PARIS (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach proteinreichen Joghurts sowie angereicherten Getränken für ältere und kranke Menschen hat das Geschäft des Lebensmittelkonzerns Danone im zweiten Quartal angetrieben. Der vergleichbare Umsatz stieg um 4,2 Prozent, wie der Hersteller von unter anderem Activia-Joghurts am Mittwoch in Paris mitteilte. Dabei ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Damit wuchs das Unternehmen stärker als von Analysten erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im ersten Halbjahr kletterten die Erlöse um etwas mehr als ein Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 3,5 Prozent. Unter dem Strich verdiente Danone mit knapp 1,2 Milliarden Euro 13 Prozent mehr. Die Prognose mit einem erwarteten vergleichbaren Wachstum von drei bis fünf Prozent für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

Konzernchef Antoine de Saint-Affrique hat Danone in den vergangenen Jahren umgekrempelt, indem er sich von weniger rentablen Geschäftsbereichen trennte und in wachstumsstärkere Bereiche expandierte - etwa bei proteinreichen Milchprodukten und Nahrung für Krebspatienten.

Der Aufstieg von Medikamenten zur Gewichtsreduktion hat zudem die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten angekurbelt./nas/lew/zb/mne/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 69,36 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +6,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %. Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 47,44 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+36,81 % bedeutet.





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