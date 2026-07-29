🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    ROUNDUP

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    RWE wird nach gutem Halbjahr optimistischer für 2026 und 2027

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE übertrifft Erwartungen und blickt positiv
    • Ebitda und bereinigtes Ergebnis deutlich höher
    • Höhere Rohstoffpreise und starkes Handelsergebnis
    ROUNDUP - RWE wird nach gutem Halbjahr optimistischer für 2026 und 2027
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE blickt nach einem überraschend stark verlaufenen Halbjahr positiver auf 2026 sowie das kommende Jahr. Die erste Jahreshälfte habe die Erwartungen des Marktes übertroffen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend nach Börsenschluss mit. Für das zweite Halbjahr rechnet RWE zudem mit höheren Rohstoffpreisen und einem zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen aus der aufgestockten Beteiligung an Amprion. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

    Die RWE-Aktie kletterte am Mittwoch um gut zweieinhalb Prozent aufwärts. Die Kennziffern sähen stark aus und die Erhöhung der Unternehmensziele falle stärker aus als von Analysten gedacht, lobte ein Händler. Zudem erhöhten am Mittwoch mehrere Analysten ihre Kursziele.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    28.395,45€
    Basispreis
    29,43
    Ask
    × 8,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.455,66€
    Basispreis
    3,02
    Ask
    × 8,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das laufende Jahr erwartet das RWE-Management den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun bei 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro, statt zuvor 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis soll nun bei 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro liegen, nach 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro zuvor.

    Für Jefferies-Analyst Ahmed Farman liegt der Mehrwert bei den nach oben geschraubten Zielen vor allem in den höheren Rohstoffpreisen. Sie treiben insbesondere die Geschäfte von RWE mit Stromerzeugung durch Windenergie auf See an. Außerdem wertete Farman positiv, dass der Dax -Konzern sein diesjähriges Ergebnisziel für den Handel mit Energie bestätigt hat.

    Dies erleichterte auch JPMorgan-Experte Pavan Mahbubani. Er geht davon aus, dass die Stärke von RWE im Energiehandel die Bedenken von Investoren hinsichtlich Schwächen in vergleichbaren Geschäftsbereichen anderer Unternehmen zerstreuen dürfte. Diese Sorgen waren aufgekommen nachdem sich das britische Energieunternehmen Centrica vergangenen Woche vorsichtig gezeigt hatte.

    Für das kommende Jahr rechnet RWE insgesamt beim operativen Gewinn mit 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro und damit an beiden Enden der Spanne mit einer halben Milliarde mehr als bisher. Beim bereinigten Nettoergebnis werden 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nach 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro bislang.

    Im ersten Halbjahr haben laut RWE insbesondere die Energieerzeugung durch Windräder an Land und mit Solaranlagen "ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielt". Gleiches galt demnach für den Handel mit Energie, sowie die sogenannte Flexible Erzeugung, in der der Konzern die Stromerzeugung aus Erdgas, Wasserkraft und Biomasse bündelt. Grund seien eine starke operative Performance und positive Einmaleffekte.

    Das bereinigte operative Ergebnis stieg den Angaben zufolge um über 40 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,01 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis legte von 0,79 auf 1,26 Milliarden Euro zu. Die endgültigen Zahlen für die ersten sechs Monate will RWE am 13. August vorlegen./lew/he/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,840 auf Tradegate (29. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44,43 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +14,04 %/+19,30 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP RWE wird nach gutem Halbjahr optimistischer für 2026 und 2027 Der Energiekonzern RWE blickt nach einem überraschend stark verlaufenen Halbjahr positiver auf 2026 sowie das kommende Jahr. Die erste Jahreshälfte habe die Erwartungen des Marktes übertroffen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     