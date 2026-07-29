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    2400% Wachstum

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    Finanzierungswelle untermauert Silber-Boom an Kanadas Börsen

    Die Ausgaben kanadischer Unternehmen für Silberexploration sind in den letzten zehn Jahren um 2.400 % gestiegen, das durchschnittliche Finanzierungsvolumen stieg um 900 %. Der Markt für hochgradige Silberprojekte mit klarem Entwicklungspfad ist heiß umkämpft.

     

    Der Edelmetallexplorer Silver Hammer Mining (ISIN: CA8277331069, WKN: A3C4PX) vollendete im Juli eine grundlegende strategische Neuausrichtung. Das Credo: Mehr ist besser. Gleich zwei branchenweit beachtete Übernahmen erweitern das Portfolio.

     

    Erstens: Stroud Resources und damit das fortgeschrittene Santo-Domingo-Silber-Gold-Projekt im westlichen Silber-Gold-Gürtel im mexikanischen Jalisco. Zweitens: Das private Unternehmen SilverMark Resources und damit bis zu 75 % der Anteile an einem umfangreichen Portfolio von Mineralvorkommen in Marokko. Darunter: Die ehemalige polymetallische Mine Akka und zugehörige Mineralgrundstücke.

     

    Silver Hammer expandiert durch Übernahmen

     

    Stroud Resources kann für Santo Domingo bereits eine beachtliche Mineralressourcenschätzung vorweisen: Demnach gibt es 25.738.178 Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „gemessene und angezeigte Ressourcen“ und 13.387.222 Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „abgeleitete Ressourcen.“

     

    Im Zuge der Neustrukturierung wird der Bergbauinvestor Eric Sprott voraussichtlich größter Anteilseigner von Silver Hammer Mining, das künftig unter dem neuen Namen Silver Frontier Mining Corp. firmiert.

     

    Die Zukäufe ergänzen ein Portfolio, das bislang auf die USA fokussiert war. Die neuen Projekte passen ins Raster: Es geht dem Management um CEO Peter Ball um Projekte mit erheblichen Ressourcen, die bevorzugt auf oder in der Nähe historisch abgebauter Lagerstätten liegen. „Angesichts der steigenden Nachfrage nach Silber im kommerziellen und industriellen Bereich und des gleichzeitig sinkenden Minenangebots besteht ein deutlicher Bedarf an neuen, auf Silber spezialisierten Unternehmen“, beschreibt Silver Hammer die Grundlage für die eigene Strategie.

     

    Der Silberpreis hat seit seiner spektakulären Rallye im Winter deutlich nachgegeben, notiert aber immer noch in Sichtweite der Marke von 60 USD. Viele Analysten sehen den Silbermarkt in einer weitreichenden fundamentalen Schieflage.

     

    Silbermarkt in fundamentaler Schieflage

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