RWE-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Da die bereits abgeschlossene Aufstockung des Anteils an Amprion, einem der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, als positiv eingeschätzt wird, bekräftigen Experten mit Kurszielen von bis zu 68 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die RWE-Aktie. M it Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr altes Hoch bei 62 Euro zulegen kann.

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) wurde, nachdem sie am 30.4.26 bei 62,01 Euro auf den höchsten Wert seit vielen Jahren angestiegen war, seit Anfang Mai zumeist innerhalb einer Handelsspanne von 54 bis 59 Euro gehandelt. Auf die Veröffentlichung der Zahlen über die Stromerzeugerkapazitäten und Stromproduktionsmengen für das erste Halbjahr 2026 reagierte der Aktienkurs positiv. Aktuell notierte die RWE-Aktie bei 57,11 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 58 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 58 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK32FP2, wurde beim RWE-Aktienkurs von 57,11 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro gehandelt.

Kann sich die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf 62 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,66 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,597 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,597 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN53WP4, wurde beim Aktienkurs von 57,11 Euro mit 0,46 – 0,47 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,94 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,556 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,556 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ9E299, wurde beim Aktienkurs von 57,11 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 62 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,14 Euro (+65 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.