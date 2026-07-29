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    Öffentliche Schulden steigen auf nächsten Rekordwert

    Für Sie zusammengefasst
    • Öffentliche Verschuldung stieg auf 2.662,2 Mrd Euro
    • Pro-Kopf-Verschuldung 31.887 Euro, plus 1.821 Euro
    • Gesamtverschuldung plus 6 Prozent, Kommunen 197,0 Mrd
    Öffentliche Schulden steigen auf nächsten Rekordwert
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die öffentliche Verschuldung ist im vergangenen Jahr auf den Rekordstand von 2.662,2 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2025 einer Pro-Kopf-Verschuldung von 31.887 Euro, das waren 1.821 Euro mehr als im Vorjahr.

    Es handelt sich um Schulden, die der öffentliche Gesamthaushalt - das sind Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände sowie die Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte - beim sogenannten nicht-öffentlichen Bereich haben. Dazu gehören beispielsweise Kreditinstitute und private Unternehmen.

    Die öffentliche Verschuldung war zum Jahresende 2025 um sechs Prozent oder 151,4 Milliarden Euro gegenüber dem Stand des Vorjahres gewachsen.

    Anstieg fast auf allen Ebenen

    Der Bund war mit 1.840,4 Milliarden Euro verschuldet, das waren 6,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Bundesamt mitteilt. Die Schulden der Länder stiegen um 2,9 Prozent auf 624,9 Milliarden Euro.

    Die Pro-Kopf-Verschuldung ging lediglich in drei Ländern zurück: Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Berlin - in der Bundeshauptstadt den Angaben zufolge vor allem wegen einer Umorganisation. Der stärkste prozentuale Schuldenanstieg pro Kopf gegenüber dem Vorjahr wurde Ende 2025 mit plus 17,1 Prozent für Sachsen ermittelt - wobei dort wie im Vorjahr die zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung nach Bayern vorlag.

    Zweistelliger Anstieg bei den Kommunen

    Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände wuchs den Angaben zufolge zum Jahresende 2025 im sechsten Jahr in Folge, diesmal um 15,4 Prozent auf insgesamt 197,0 Milliarden Euro.

    Lediglich in Thüringen verringerte sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf der kommunalen Ebene, wie das Bundesamt mitteilt. Dort wiesen die Kommunen wie im Vorjahr die zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aus - nach den Kommunen in Brandenburg.

    Die Gesamtschulden der Sozialversicherung reduzierten sich um 2,5 Millionen auf 13 Millionen Euro./isa/DP/zb







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