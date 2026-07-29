China widerspricht Bericht zu geplanter Waffenlieferung an den Iran
- China widerspricht Bericht über Waffenlieferung
- Reuters berichtete über tragbare Flugabwehrraketen
- Hongkong-Firma vermittelte Lieferung für 60–70 Mio
PEKING (dpa-AFX) - China hat einem Medienbericht über eine bevorstehende Waffenlieferung an den Iran widersprochen. Die Berichte seien gegenstandslos, erklärte das Außenministerium in Peking auf Nachfrage. China habe konsequent eine Rolle dabei gespielt, den Frieden und eine Beendigung des Konflikts zu fördern, hieß es weiter.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der Iran in den kommenden Wochen tragbare Flugabwehrraketen aus chinesischer Produktion erwarte. Es seien die ersten aus der bis zu 400 Stück großen Lieferung.
Die schultergestützten Systeme sollen den Iran 60 bis 70 Millionen US-Dollar kosten (derzeit rund 53 bis 61 Millionen Euro), wie es in dem Medienbericht weiter hieß. Das Geschäft sei mit einer in Hongkong ansässigen Firma unterzeichnet worden, die als Zwischenhändler für den Iran und den chinesischen Lieferanten fungiert habe.
China gilt als wichtiger Verbündeter des Irans. Seit Beginn der US-Angriffe Ende Februar hatte Peking immer wieder ein Ende der Kämpfe gefordert und betont, sich für eine friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen.
China war vor dem Krieg der größte Abnehmer von iranischem Öl. Der Verkauf des Rohstoffs ist für die Regierung in Teheran die wichtigste Einnahmequelle./jon/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
Wer nur Russenpropaganda schaut, der ist sowieso beratungsresistent. Wenn man dann noch neben der "German Angst" begeisterter Verschwörungstheoretiker ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion. (eigentlich)