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    FORD ERNENNT MARIA GRAZIA DAVINO ZUR VICE PRESIDENT FÜR DEN VERTRIEB BEI FORD OF EUROPE

    FORD ERNENNT MARIA GRAZIA DAVINO ZUR VICE PRESIDENT FÜR DEN VERTRIEB BEI FORD OF EUROPE
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    KÖLN, Deutschland, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ford baut sein Führungsteam in Europa weiter aus, während das Unternehmen die Umgestaltung seines Geschäfts vorantreibt und sich verstärkt darauf konzentriert, den Kunden in der gesamten Region ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

    Maria Grazia Davino joins Ford of Europe as Vice President, Sales

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    Das Unternehmen gab heute bekannt, dass Maria Grazia Davino mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zur Vice President, Vertrieb, bei Ford of Europe ernannt wurde. Davino wird für die Leitung des Vertriebs in ganz Europa sowie für die Überwachung aller kaufmännischen Aktivitäten, einschließlich Einzelhandel, Händlernetz und Vertrieb, verantwortlich sein. Sie wird direkt an Jim Baumbick, President von Ford in Europa, berichten.

    Die Ernennung von Davino spiegelt das Engagement von Ford wider, Kunden in Europa mit einem Produktportfolio zu bedienen, das sich deutlich von der Konkurrenz abhebt und auf die Bedürfnisse der europäischen Kunden zugeschnitten ist. Fords Strategie für Europa sieht vor, „Ford Pro", das Nutzfahrzeuggeschäft des Unternehmens, in dem Ford derzeit eine führende Position in Europa einnimmt, weiter zu stärken und im Pkw-Segment eine Produktoffensive zu starten, bei der bis 2029 fünf neue Modelle in die Ausstellungsräume kommen sollen.

    Davino ist eine versierte Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche, die sich auf Vertrieb, Marketing und Geschäftstransformation spezialisiert hat. Zuletzt war sie als Regional Managing Director von BYD Europe tätig, wo sie die Geschäftstätigkeiten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und den nordischen Ländern leitete und die Marke in jedem dieser Märkte erfolgreich ausbaute.

    Bevor sie zu BYD kam, war Davino mehr als ein Jahrzehnt lang in leitenden Führungspositionen bei Stellantis tätig. Zuletzt war sie als Group Managing Director und CEO von Stellantis UK für ein komplexes Produktportfolio verantwortlich und leitete die Umstellung des Unternehmens auf Elektrofahrzeuge. Zu Beginn ihrer Karriere bei Stellantis hatte sie Führungspositionen inne, in denen sie für den europäischen Vertrieb und das Marketing sowie für die Leitung der Geschäftsbereiche in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und im Vereinigten Königreich verantwortlich war. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Jahr 2003 bei Lamborghini Automotive.

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