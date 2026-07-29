MLP: Q2 EBIT Surges, Significantly Above Last Year

Preliminary Q2 2026 EBIT of the MLP Group: ~EUR 19 million (significantly above Q2 2025: EUR 4.9 million).

Key drivers in Q2: higher assets under management, increased performance‑based compensation, and improved net interest income.

Performance‑based compensation is accrued for positive performance of wealth‑management investment concepts and is largely recognised in the results.

Preliminary H1 2026 EBIT: ~EUR 60 million (H1 2025: EUR 42.7 million).

MLP confirms its full‑year EBIT guidance of EUR 100–110 million.

These are preliminary figures; final Q2 and H1 2026 results will be published on 13 August 2026.

The next important date, Publication of the business results for the first half and the second quarter of 2026., at MLP is on 13.08.2026.

The price of MLP at the time of the news was 7,7700EUR and was up +5,28 % compared with the previous day.

At this time, the index SDAX was at 18.479,46PKT (+0,74 %).







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