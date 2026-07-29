MLP SE: Q2-EBIT deutlich über Vorjahr – Aktie klettert

Vorläufiges Q2-EBIT des MLP-Konzerns ca. 19 Mio. Euro, deutlich höher als Q2 2025 (4,9 Mio. Euro).

Treiber: höherer Bestand betreutes Vermögen, höhere erfolgsabhängige Vergütungen und verbessertes Zinsergebnis.

Vorläufiges EBIT für das erste Halbjahr 2026 ca. 60 Mio. Euro (H1 2025: 42,7 Mio. Euro).

Bestätigung der EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2026 von 100 bis 110 Mio. Euro.

Vollständige Zahlen zu Q2 2026 und H1 2026 werden am 13. August 2026 veröffentlicht.

EBIT, betreutes Vermögen und erfolgsabhängige Vergütungen sind alternative Leistungskennzahlen; weitere Informationen unter https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das 1. Halbjahr und das 2. Quartal 2026, bei MLP ist am 13.08.2026.

Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,35 % im Plus.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.482,27PKT (+0,76 %).







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