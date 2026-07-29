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    Stellenabbau kostet VW-Tochter Porsche Hunderte Millionen Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Abbau von 5.000 Stellen bis 2035 und Standortsicherung
    • Rekalibrierungskosten im 2. Halbjahr dreistellig
    • Investition 2,1 Milliarden in Zuffenhausen und Weissach
    Stellenabbau kostet VW-Tochter Porsche Hunderte Millionen Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die Porsche-Umbaupläne , die den Abbau von 5.000 Stellen einschließen, kommen den kriselnden Autohersteller teuer zu stehen. Die mit dem sogenannten Zukunftspaket verbundenen "Rekalibrierungskosten" werden Porsche-Finanzchef Jochen Breckner zufolge im zweiten Halbjahr voraussichtlich einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. 2027 rechne man mit Belastungen in einer ähnlichen Größenordnung. Langfristig sieht der Manager ein jährliches Einsparpotenzial im mittleren dreistelligen Millionenbereich, wie er in einer Telefonkonferenz sagte. Erste Netto-Einspareffekte seien aber erst 2028 zu erwarten.

    Das zwischen Management und Gesamtbetriebsrat ausgehandelte Paket war am Montag vorgestellt worden. Es sieht den Abbau von weiteren 5.000 Stellen in der Region Stuttgart bis 2035 vor. Im Gegenzug verlängert der Sport- und Geländewagenbauer die Standortsicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind dadurch bis Ende 2035 ausgeschlossen. Zudem investiert der Konzern 2,1 Milliarden Euro in das Stammwerk Zuffenhausen und das Entwicklungszentrum in Weissach bei Stuttgart. Diese werden unter anderem durch Einschnitte bei Tariferhöhungen und Kürzungen beim Weihnachtsgeld finanziert.

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    Tausende Porsche-Jobs fallen weg

    Hintergrund der Sparmaßnahmen ist eine tiefe Unternehmenskrise. Es ist nicht das erste Sparpaket, das die Schwaben auflegen müssen. Bereits im Februar 2025 war der Abbau von rund 1.900 Stellen in der Region Stuttgart bis 2029 vereinbart worden. Zusätzlich liefen unter anderem 2.000 befristete Verträge aus. In Summe streicht die VW -Tochter in den nächsten Jahren mehr als jede dritte Stelle in ihrer Heimat./jwe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 74,86 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,36 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +7,21 %/+62,15 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Dividende versus Kursverlust, technische Diskussionen zum Langfristchart/EMA200, Handelsideen wie Puts und Timing versus Buy-and-hold, Kritik an Management/Abfindungen als kursbelastend, enttäuschende 20-Jahres-Performance, Sorgen ums Verbrenner-Geschäftsmodell und Fragen zur VW-Beteiligungsstruktur/Buchwert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

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