Stellenabbau kostet VW-Tochter Porsche Hunderte Millionen Euro

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Porsche-Umbaupläne , die den Abbau von 5.000 Stellen einschließen, kommen den kriselnden Autohersteller teuer zu stehen. Die mit dem sogenannten Zukunftspaket verbundenen "Rekalibrierungskosten" werden Porsche-Finanzchef Jochen Breckner zufolge im zweiten Halbjahr voraussichtlich einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. 2027 rechne man mit Belastungen in einer ähnlichen Größenordnung. Langfristig sieht der Manager ein jährliches Einsparpotenzial im mittleren dreistelligen Millionenbereich, wie er in einer Telefonkonferenz sagte. Erste Netto-Einspareffekte seien aber erst 2028 zu erwarten.

Das zwischen Management und Gesamtbetriebsrat ausgehandelte Paket war am Montag vorgestellt worden. Es sieht den Abbau von weiteren 5.000 Stellen in der Region Stuttgart bis 2035 vor. Im Gegenzug verlängert der Sport- und Geländewagenbauer die Standortsicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind dadurch bis Ende 2035 ausgeschlossen. Zudem investiert der Konzern 2,1 Milliarden Euro in das Stammwerk Zuffenhausen und das Entwicklungszentrum in Weissach bei Stuttgart. Diese werden unter anderem durch Einschnitte bei Tariferhöhungen und Kürzungen beim Weihnachtsgeld finanziert.