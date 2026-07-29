JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das Wachstum des Milchprodukte-Herstellers aus eigener Kraft, das vor allem auf deutlicher als vom Konsens erwartete Preissteigerungen zurückzuführen sei. Das Wachstum der Mengen/Produktmix sei dagegen etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 69,42EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +30,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer