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    AKTIE IM FOKUS

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    Medios stürzen nach Gewinnwarnung ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Medios Aktie fällt 7,7 Prozent auf 11,30 Euro
    • Tiefster Kursstand seit April des Vorjahres im SDax
    • Preise und Sortiment drücken Ebitda um acht Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Medios stürzen nach Gewinnwarnung ab
    Foto: Jan Woitas - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Gewinnwarnung von Medios hat den Aktienkurs des Herstellers von Spezialpharmazeutika am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

    Mit einem Abschlag von 7,7 Prozent auf 11,30 Euro fielen sie auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres. Sie waren der größte Kursverlierer im SDax der kleineren Börsentitel.

    Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise lasteten auf den Ergebnissen des Unternehmens, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung.

    Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage./bek/zb

    Medios

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    -13,16 %
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    -66,42 %
    +9,69 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 18.495 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -13,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 279,54 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +65,75 %/+139,41 % bedeutet.





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