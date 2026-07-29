Medios stürzen nach Gewinnwarnung ab

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Jetzt 280 Mio Matketcap

Rechnet man die 3,9% eigenen Aktien noch ab, sind es 269 Mio €





Und das bei 90 Mio AEbitda und 2,15 Mrd € Umsatz, etwa 41-42 Mio FCF und ppa bereinigt etwa 47-48 Mio Überschuss.









Aber Ja, ich weiß hilft an solchen Tagen aufgrund der Psychologie, die so eine Warnung auslöst, erstmal wenig. Aber letztlich trotzdem krass, weil eigentlich der Markt schon nach dem Q1 Ergebnis mit fast 20% Kursrrückgang diese Gewinnwarnung antizipiert hatte. Nun nochmal 10% heute runter. Medios verliert also 30% an Wert für eine Meldung, die 8-9% weniger AEBitda und FCF als vorher prognostiziert bedeutet.





Ich glaub jetzt nicht an eine Kurswende Intraday wie gestern bei Teamviewer (von -9% auf plus 9%), aber bewertungstechnisch ist Medios noch günstiger als Teamviewer.





FCF Yield etwa 12-13% fürs laufende und 16-17% fürs kommende Jahr. Ppa bereinigtes KGV etwa 6. KUV bei 0,125 bei AEbitda Marge von 4,2%.





Da wird Medios wohl eine sehr schlechte Zukunft prophezeit. Vorstand muss jetzt eigentlich demnächst mit dem auf der HV kürzlich erst neu genehmigten Aktienrückkauf reagieren. Vielleicht nicht direkt die nächsten Tage, sondern in 2-3 Wochen mit einem Tender Offer. 5% des Grundkapitals zu 11,8 € als Rückkaufkurs fänd ich vernünftig. Später nochmal kleineres ARP über den Markt.