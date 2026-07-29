Eni plant dank starkem zweiten Quartal mehr Aktienrückkäufe - Kursplus

Die Eni-Aktie legte am Mittwochvormittag rund 5 Prozent zu. Nach Ansicht von JPMorgan-Analyst Matthew Lofting stützen die Quartalsergebnisse den "starken Ausblick". Er verwies zudem darauf, dass Anlegern womöglich eine Sonderdividende winkt. Diese will Eni ausschütten, sofern die Raffineriemargen stark bleiben. Den Berechnungen von Lofting zufolge könnte die Summe der Sonderausschüttung rund 400 Millionen Euro betragen, womit die Dividendenrendite insgesamt bei 5,3 Prozent läge.

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni will noch mehr Geld in Aktienrückkaufe stecken. Statt 2,8 sollen 2026 nun Papiere im Wert von 3,4 Milliarden Euro erworben werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Rom mit. Dies geschieht vor dem Hintergrund des ebenfalls nach oben gesetzten Ziels für die freien Barmittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft, dank gestiegener Ölpreise und entsprechend besseren Raffineriemargen für Eni. Bei den Anlegern kam das gut an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die höheren Aktienrückkäufe seien die Konsequenz "exzellenter Resultate", hieß es von Eni-Chef Claudio Descalzi. Er hatte das internationale Öl- und Gasportfolio von Eni kräftig ausgebaut und in Verbindung mit höheren Rohstoffpreisen spülen genau diese Geschäfte dem Konzern momentan viel Geld in die Kasse.

So lief es im zweiten Quartal für die Italiener besser als erwartet. Der in der Energiebranche maßgeblich relevante bereinigte Gewinn wurde auf gut 2,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und fiel damit stärker aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Produktionsprognose für das laufende Jahr./lew/mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 23,03 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +5,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,08 %. Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 72,63 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -4,95 %/+29,62 % bedeutet.



