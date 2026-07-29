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    MLP mit Gewinnsprung im zweiten Quartal - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • MLP profitierte von mehr betreutem Vermögen und Gebühren
    • Verbessertes Zinsergebnis im zweiten Quartal deutlich
    • Operativer Gewinn H1 rund 60 Millionen Ziel 100–110 Mio
    MLP mit Gewinnsprung im zweiten Quartal - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal von einem höheren Bestand des betreuten Vermögens und gestiegenen erfolgsabhängigen Vergütungen im Zusammenhang mit der Wertentwicklung von Anlagekonzepten profitiert. Dazu kam ein verbessertes Zinsergebnis. So hatten die Aktienmärkte dank des KI-Booms bis Anfang Juni einen starken Lauf hingelegt, bevor dann bei KI-Werten eher Gewinnmitnahmen einsetzten.

    Auf Basis vorläufiger Resultate sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im zweiten Quartal auf rund 19 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr waren es lediglich 4,9 Millionen Euro. An der Börse kam das gut an: Der Aktienkurs zog auf plus 4 Prozent an.

    Für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein operativer Gewinn von rund 60 Millionen Euro. Für 2026 peilt die Unternehmensführung weiterhin 100 bis 110 Millionen Euro an. Die Markterwartung liegt eher am oberen Ende der Spanne./mis/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie

    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,61 % und einem Kurs von 7,72 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um +5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von MLP bezifferte sich zuletzt auf 869,21 Mio..

    MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +39,06 %/+1,14 % bedeutet.





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