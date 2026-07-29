MLP mit Gewinnsprung im zweiten Quartal - Aktie legt zu

MLP wird heute mit einem Dividendenabschlag von 0,36 €/Aktie gehandelt, nachdem gestern die Hauptversammlung

durchgeführt wurde.





Die Gutschrift der Dividende erfolgt i.d.R. am Dienstag, den 30.06. und wird in voller Höhe gutgeschrieben,

da Zahlung aus dem steuerlichen Einlagenkonto.





Für das zweite Quartal sind gute bis sehr gute Zahlen zu erwarten, da die in der Vermögensverwaltung eingesetzten

Fonds (US EQUITYFLEX sowie OPTOFLEX) aus meiner Sicht neue Allzeithochs erreicht haben.





Damit dürften für MLP im zweiten Quartal zusätzliche Gebühreneinnahmen zu erwarten sein. Der Rest sollte ja

stabil bleiben oder sogar besser laufen.





Sollte es die in einem Beitrag erwähnten Umstrukturierungen im Vertrieb geben, sehe ich diese sehr positiv. Der

Vertriebsapparat neigt nach einiger Zeit zur Trägheit und sollte daher alle paar Jahre mal neu aufgestellt werden.

Das gute Mitarbeiter dann besser bezahlt werden macht absolut Sinn.





In der Regel zeigen sich dann zeitversetzt neue gute Entwicklungen.





Das neue Altersvorsorgedepot, dass ab dem 01.01.2027 an den Start geht, ist zumindest kein Nachteil für MLP.





Schauen wir mal, bin nun auch wieder dabei.







