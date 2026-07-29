JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Insgesamt habe der Autohändler die Erwartungen mit Blick auf den Absatz und das operative Ergebnis solide übertroffen schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Bruttogewinn geringer ausgefallen und die Jahresziele nur bestätigt worden. Der Analyst rechnet daher nur mit allenfalls begrenztem Aufwärtspotenzial für die Konsenschätzungen./ck/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,71 % und einem Kurs von 21,76EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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