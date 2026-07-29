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    AKTIE IM FOKUS

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    Gucci-Entwicklung und HSBC-Studie sorgen für Kering-Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Gucci besser als erwartet stärkt Anlegervertrauen
    • HSBC Kaufempfehlung treibt Kering Aktie an
    • Kurs steigt 12% auf 280 Euro Verlust rund 7 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Gucci-Entwicklung und HSBC-Studie sorgen für Kering-Kurssprung
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX Broker) - Eine besser als erwartete Entwicklung der Marke Gucci sowie eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der HSBC haben am Mittwoch der Kering-Aktie kräftig Anschub gegeben.

    Sie sprang im Vormittagshandel zuletzt um 12 Prozent auf 280 Euro hoch. Der Jahresverlust verringerte sich somit auf rund 7 Prozent.

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    Am Markt wurde auf Hoffnungen der Anleger verwiesen, dass endlich die Trendwende der wichtigsten Marke des Luxusunternehmens im Gange ist.

    Während Analysten bei Gucci mit einem Umsatzrückgang auf gleicher Fläche in Höhe von etwas mehr als 3 Prozent gerechnet hatten, meldete Kering einen moderateren Rückgang um 2 Prozent./ck/zb

    Kering

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    +76,58 %
    +54,13 %
    ISIN:FR0000121485WKN:851223
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 277,3 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um +12,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 34,79 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -38,14 %/+6,04 % bedeutet.





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