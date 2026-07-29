Gucci-Entwicklung und HSBC-Studie sorgen für Kering-Kurssprung

Sie sprang im Vormittagshandel zuletzt um 12 Prozent auf 280 Euro hoch. Der Jahresverlust verringerte sich somit auf rund 7 Prozent.

PARIS (dpa-AFX Broker) - Eine besser als erwartete Entwicklung der Marke Gucci sowie eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der HSBC haben am Mittwoch der Kering-Aktie kräftig Anschub gegeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Am Markt wurde auf Hoffnungen der Anleger verwiesen, dass endlich die Trendwende der wichtigsten Marke des Luxusunternehmens im Gange ist.

Während Analysten bei Gucci mit einem Umsatzrückgang auf gleicher Fläche in Höhe von etwas mehr als 3 Prozent gerechnet hatten, meldete Kering einen moderateren Rückgang um 2 Prozent./ck/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 277,3 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um +12,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %. Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 34,79 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 248,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -38,14 %/+6,04 % bedeutet.





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