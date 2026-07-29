Der Iran hat eine US-Militärbasis in Jordanien attackiert - und in Südkorea setzt sich der Crash der Chip-Aktien weiter fort! Der südkoreanische Kospi zwischenzeitlich bei -13% (gestern bereits über -10%) nach den enttäuschenden Zahlen von SK Hynix. Aber nach dem erneuten Abverkauf der Chip-Aktien ist nun eine technische Gegenreaktion durchaus wahrscheinlich vor den Zahlen der großen US-Tech-Konzerne Meta und Microsoft. Im Iran-Krieg eine neue Wendung: während des Netanjahu-Besuchs bei Trump greift der Iran erstmals proaktiv eine US-Militärbasis an - bisher hatte Teheran immer nur auf US-Angriffe reagiert. Der Ölpreis steigt - damit haben sich die gestrigen Meldungen eines möglichen Abkommens wieder einmal als absolute Fake News entpuppt..

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Das Video "Iran-Attacke auf US-Militär und der Südkorea-Chip-Aktien-Crash! " sehen Sie hier..