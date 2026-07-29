AUTO1 Group - Aktie verliert deutlich -10,27 % - 29.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -10,27 % verliert die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,27 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die AUTO1 Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +32,56 %.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -18,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine negative Entwicklung von -12,81 % erlebt.

Während AUTO1 Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,85 %. Damit gehört AUTO1 Group heute zu den auffälligeren Werten.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,98 % 1 Monat -15,57 % 3 Monate +32,56 % 1 Jahr -3,51 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 29.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,85 Mrd.EUR € wert.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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