Amcor-Aktie: Nach harter Korrektur formiert sich ein neuer Aufwärtstrend

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 41,20 am 28. Juli 2026. Damit notiert die Amcor-Aktie klar unter dem Drei-Jahreshoch von 52,25, hat aber zugleich deutlichen Abstand zu den Tiefzonen der vergangenen Monate aufgebaut. Das markante Korrekturtief außerhalb eines offensichtlichen Ausreißers lag im Mai 2026 bei 31,60. Vom Tief aus gerechnet hat der Titel damit bereits einen zweistelligen prozentualen Rebound vollzogen. Im längerfristigen Bild bewegt sich die Aktie aktuell in der unteren Hälfte der Drei-Jahres-Spanne, aber deutlich oberhalb der jüngsten Tiefpunkte – ein technisches Zeichen für eine laufende Bodenbildung, die allerdings noch nicht in einen etablierten langfristigen Aufwärtstrend übergegangen ist.

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Amcor-Registered-Aktie einen klar zweigeteilten Verlauf. Ausgehend von Kursen um 40 bis 45 im Sommer 2023 etablierte sich zunächst ein stabiler Aufwärtstrend, der den Titel bis in den Herbst 2024 hinein auf ein Drei-Jahreshoch bei 52,25 am 15. Oktober 2024 führte. Nach dieser Spitze setzte jedoch eine ausgedehnte Korrektur ein. Schrittweise bröckelte die Notierung ab Ende 2024 und rutschte im Frühjahr 2026 in den Bereich um 32 bis 34 ab. Mehrfach markierte die Aktie im Mai 2026 bei 31,60 einen markanten Bodenbereich, von dem aus eine Erholungsbewegung startete. Seit Juni 2026 arbeitet sich der Wert wieder nach oben und hat damit nach einer deutlichen Bereinigung einen neuen, aber noch jungen Aufwärtstrend begonnen.

200-Tage-Linie: Erholung über dem langfristigen Durchschnitt

Die exakte 200-Tage-Linie lässt sich aus den vorliegenden Daten nur näherungsweise ableiten, doch der Kursverlauf liefert klare Hinweise. Zwischen Ende 2025 und Frühjahr 2026 pendelte die Aktie überwiegend zwischen 32 und 38, mit mehreren Tiefs um 31,60 und Zwischenhochs knapp unter 40. Daraus ergibt sich eine grob geschätzte 200-Tage-Linie im Bereich um 36 bis 37. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 41,20 liegt die Amcor-Registered-Aktie damit um rund 12 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Technisch signalisiert dieser positive Abstand, dass die Erholung inzwischen Substanz gewonnen hat und der mittelfristige Trend von einer Bodenbildungsphase in eine aufwärtsgerichtete Tendenz übergeht. Solange der Kurs oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, überwiegen aus charttechnischer Sicht die Chancen gegenüber den Risiken.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 31,60 ein klarer Hauptsupport herausgebildet, der im Mai 2026 mehrfach erfolgreich verteidigt wurde. Darüber verläuft eine weitere wichtige Unterstützungszone zwischen 33,00 und 34,00, in der die Aktie im Frühjahr 2026 wiederholt nach oben drehte. Im Juni 2026 fungierte zudem der Bereich um 35,60 bis 36,00 als Wendepunkt und stellt damit eine zusätzliche Auffanglinie dar. Kurzfristig könnte auch die Zone um 39,80 bis 40,00, die im Juli 2026 mehrfach als Deckel fungierte und inzwischen überwunden wurde, als neue Unterstützung dienen. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich um 41,80 bis 42,20 auf Widerstand, wo im Februar 2026 Zwischenhochs markiert wurden. Darüber rücken die Cluster um 47 bis 48 in den Fokus, die aus den Hochphasen der Jahre 2024 und 2025 stammen. Langfristig bleibt das Drei-Jahreshoch bei 52,25 der zentrale Widerstand, dessen Überwinden ein klares prozyklisches Kaufsignal im Chart liefern würde.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amcor Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.