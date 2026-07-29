ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nordex nach Zahlen auf 'Buy'
- Jefferies belässt Nordex nach Q2 auf Buy 58 Euro
- Wichtige Kennziffern Nordex übertrafen Erwartungen
- Management sieht Fortsetzung der Aufträge im 2. Hj
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Windkraftanlagen-Bauer habe ein weiteres starkes Jahresviertel hinter sich, wobei die wichtigsten Kennziffern die Erwartungen übertroffen hätten, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Management sei weiterhin zuversichtlich, dass sich die Auftragsdynamik im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Während der Telefonkonferenz am Nachmittag erwartet der Analyst detailliertere Ausführungen zur Fortsetzung der Auftragsdynamik, zur Projektabwicklung, zur deutschen Regulierung sowie zu möglichen Störungen durch den Krieg im Nahen Osten./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 38,96 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -9,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -4,19 %/+46,24 % bedeutet.
Analyst:
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Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
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Nordex steigert im zweiten Quartal das Ebitda auf 224 Mio. Euro (mehr als verdoppelt) und den Umsatz um gut 16% auf rund 2,2 Mrd. Euro, jeweils über den von dem Unternehmen befragten Analystenerwartungen. Der Auftragseingang wächst um knapp ein Drittel; die Jahresprognose wird bestätigt, und CEO José Luis Blanco sieht das Unternehmen auf Kurs zum mittelfristigen Margenziel von 10–12% (Marge zum Halbjahr: 9,4%). (stock3)
DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für NORDEX von 58 EUR auf 59 EUR. Buy. (stock3)
Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!