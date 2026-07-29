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    AKTIE IM FOKUS

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    UBS-Aktien nähern sich nach Zahlen Jahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS-Aktie stieg am Vormittag um knapp drei Prozent
    • Kurs näherte sich dem Mehrjahreshoch von 44,44 Franken
    • Q2-Ergebnis übertraf Schätzungen Aktienrückkauf stützte
    AKTIE IM FOKUS - UBS-Aktien nähern sich nach Zahlen Jahreshoch
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien der UBS haben am Mittwoch im Vormittagshandel deutlich zugelegt. Zuletzt ging es um knapp drei Prozent auf 43,65 Franken nach oben. Der Kurs näherte sich damit wieder dem Mitte Juni erreichten Mehrjahreshoch von 44,44 Franken. Die UBS-Aktie gewann im laufenden Jahr im Gleichklang mit dem europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banks rund 18 Prozent.

    Die UBS hatte mit ihrem Ergebnis für das zweite Quartal die Schätzungen der Analysten einmal mehr übertroffen. Neben den guten Zahlen stützte das neue Aktienrückkaufprogramm. Die Experten der kanadischen Bank RBC sprachen von "starken Zahlen", was angesichts der Ergebnisse der Mitbewerber allerdings nicht überraschend gekommen sei. Die Erträge hätten von günstigen Marktbedingungen profitiert.

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    Die ZKB-Analysten verwiesen auf die starke Entwicklung im Investmentbanking. Dass das Ergebnis die Schätzungen übertroffen habe, liege vor allem am Aktienhandel innerhalb der Investmentbank, ergänzten die Experten von Vontobel. Die anderen operativen Bereiche hätten dagegen nur leicht besser als erwartet abgeschnitten./uh/tp/AWP/mf

    UBS Group

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    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 417,1 auf TTMzero (29. Juli 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +2,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 153,50 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17CHF. Von den letzten 6 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -14,69 %/+27,96 % bedeutet.





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