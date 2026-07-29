Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 29.07.2026

Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 38 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

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Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 31“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um DAX-Abwärts- bzw. Seitwärtsbewegungen mit konkreten Trade-Plänen: Short-Positionen bei ca. 520–525 mitStops 560, 545 bzw. 500; Teilverkäufe bei ca. 425 (Rest mit 495-Stop). Hedge-/Long-Positionen werden diskutiert, Zielmarken um 26.500–27.000 genannt. Einige sehen Risiken durch Wirtschaftsnews (BMW-Abbau) und Skepsis gegenüber Deutschland, andere berichten reale Trades.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.