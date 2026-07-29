ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Auto1 nach Zahlen auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Auto1 auf Overweight mit 37 Euro
- Absatz und operatives Ergebnis solide übertroffen
- Bruttogewinn gesunken und Jahresziele nur bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Insgesamt habe der Autohändler die Erwartungen mit Blick auf den Absatz und das operative Ergebnis solide übertroffen schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Bruttogewinn geringer ausgefallen und die Jahresziele nur bestätigt worden. Der Analyst rechnet daher nur mit allenfalls begrenztem Aufwärtspotenzial für die Konsenschätzungen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,46 % und einem Kurs von 21,82 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -18,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,03 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,79 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +44,86 %/+72,90 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Ja, der zunächst deutliche Rückgang erstaunte. Er ist aber zum Teil schon wieder aufgeholt.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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