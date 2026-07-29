JPMorgan belässt Auto1 nach Zahlen auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,46 % und einem Kurs von 21,82 auf Tradegate (29. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -18,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,03 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,79 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +44,86 %/+72,90 % bedeutet.