Janus Electric erweitert die globale Investorenreichweite mit einem Listing in Frankfurt und einem Investor-Relations-Programm in Europa

29. Juli 2026 / IRW-Press / Janus Electric Holdings Limited (ASX: JNS; FSE: E3C) („Janus“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien zum Handel im Segment Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) zugelassen wurden. Die Börsennotierung in Frankfurt wird die Präsenz des Unternehmens bei europäischen institutionellen und privaten Investoren ausweiten und sein wachsendes internationales Profil unterstützen, während sich der globale Übergang zu emissionsarmem Güterverkehr beschleunigt.

Im Zusammenhang mit der Börsennotierung hat Janus Dr. Reuter Investor Relations, eine der führenden deutschen Beratungen für Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation, beauftragt, die Investor-Kommunikation und die Aktivitäten zur Einbindung von Investoren des Unternehmens in Deutschland und Kontinentaleuropa zu unterstützen.

Wichtige Highlights

- Die Janus-Aktien haben den Handel im Frankfurter Open Market aufgenommen und bieten europäischen Investoren einen sekundären Handelsplatz.

- Die Börsennotierung erweitert den Zugang von Janus zu einem der weltweit größten Kapitalmärkte – zu einem Zeitpunkt zunehmender Investitionen in die Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Transportsektors.

- Janus hat Dr. Reuter Investor Relations damit beauftragt, die Investor-Relations-Aktivitäten in Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten zu leiten.

- Europa entwickelt sich nach der Einführung der ersten CO₂-Standards des Kontinents für schwere Nutzfahrzeuge zu einem Schlüsselmarkt für den elektrischen Schwerlastverkehr.

Das Listing in Frankfurt markiert einen wichtigen Meilenstein für Janus, während das Unternehmen seine Strategie zur Beschleunigung der Elektrifizierung des schweren Straßengüterverkehrs durch sein proprietäres Lkw-Umrüstungs- und Batteriewechselsystem weiter umsetzt.

Europa stellt für Janus einen zunehmend wichtigen potenziellen Investorenmarkt dar. Die Einführung der ersten CO₂-Reduktionsziele der Europäischen Union für schwere Nutzfahrzeuge hat die Investitionen in emissionsfreie Güterverkehrslösungen beschleunigt.