DOSE) (OTCQB: RDTCF) und Bodhi Health weiten den Vertrieb und Verkauf von CurcuWIN QuickStrip Curcumin in ganz Kanada aus

BURLINGTON, Ontario / 28. Juli 2026 / IRW-Press / Rapid Dose Therapeutics Corp. (CSE: DOSE) (OTCQB: RDTCF) („Rapid Dose“ oder „RDT“), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, und das in Ontario ansässige Unternehmen Bodhi Health Inc. („Bodhi Health“) gaben heute eine Ausweitung ihrer koordinierten Vertriebs-, Verkaufs- und Marktentwicklungsmaßnahmen für Bodhi Health Sublingual Curcumin bekannt, das unter Verwendung der firmeneigenen QuickStrip-Technologie für orale Dünnfilme von Rapid Dose und der patentierten CurcuWIN-Curcumin-Formulierung hergestellt wird und von dem bisher über 300.000 Einheiten verkauft wurden.

Rapid Dose produziert das orale Dünnfilmprodukt, während Bodhi Health als kanadischer Vertriebspartner und nordamerikanischer Lieferant des fertigen CurcuWIN QuickStrip-Produkts fungiert. Das Produkt vereint zwei differenzierte Technologien: die patentierte CurcuWIN-Curcumin-Formulierung und die firmeneigene QuickStrip-Plattform für orale Dünnfilme von Rapid Dose. Im Rahmen der geschäftlichen Vereinbarung der Unternehmen ist die CurcuWIN-Formulierung ausschließlich über Rapid Dose in Form eines oralen Dünnfilms erhältlich.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kapseln und Tabletten, die geschluckt werden müssen, löst sich das QuickStrip-Format bequem im Mund auf und gelangt direkt in den Blutkreislauf. Die Unternehmen sind überzeugt, dass diese Kombination eine überzeugende und stark differenzierte Option für Verbraucher darstellt, die nach einer natürlichen Unterstützung für die Gelenkgesundheit, bei entzündungsbedingten Beschwerden und für einen aktiven Lebensstil suchen.

„Curcumin ist seit Jahren für seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile bekannt, doch die Verabreichung in einer diskreten, praktischen und wirksamen Form stellte bislang eine große Herausforderung dar“, sagte Mark Upsdell, Chief Executive Officer von Rapid Dose Therapeutics Corp. „Veröffentlichte Studien am Menschen zur Bewertung der CurcuWIN-Formulierung haben eine verbesserte Curcuminoid-Resorption im Vergleich zu herkömmlichem, nicht formuliertem Curcumin nachgewiesen. Durch die Kombination dieser wissenschaftlich untersuchten Formulierung mit unserer firmeneigenen QuickStrip-Plattform für orale Dünnfilme sind wir überzeugt, ein stark differenziertes Produkt geschaffen zu haben, das unsere langfristige kommerzielle Wachstumsstrategie unterstützt.“