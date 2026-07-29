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    thyssenkrupp nucera: Übergabe der Chlor-Alkali-Anlage Palmeira Brasilien

    In Palmeira setzt Chlorum Solutions mit thyssenkrupp nucera neue Maßstäbe: Eine hochmoderne, modulare Chlor-Alkali-Anlage geht effizient und klimafreundlich in den Vollbetrieb.

    thyssenkrupp nucera: Übergabe der Chlor-Alkali-Anlage Palmeira Brasilien
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • thyssenkrupp nucera hat die neue Chlor‑Alkali‑Elektrolyseanlage in Palmeira (Brasilien) an Chlorum Solutions übergeben; die Anlage ist erfolgreich in Betrieb und voll betriebsfähig.
    • Es handelt sich um eine modulare, auf Skids montierte Anlage mit BM2.7‑Einzelelement/Zero‑Gap‑Membran‑Technologie.
    • Produktionskapazität: mehr als 15.000 Tonnen Chlor pro Jahr.
    • Die BM2.7‑Zero‑Gap‑Technologie bietet einen geringen Energieverbrauch und hohe Energieeffizienz (vergrößerte nutzbare Membranfläche).
    • Die Anlage wird vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben und entspricht dem ESG‑Fokus von Chlorum (klimaneutral seit 2020).
    • Dies ist die zweite von thyssenkrupp nucera für Chlorum in Brasilien 2026 (nach der Anlage in Minas Gerais); das modulare Skid‑Konzept reduziert Kosten, erleichtert Transport (Standard‑Containergröße) und ermöglichte zusammen mit enger Zusammenarbeit einen reibungslosen Hochlauf.

    Der nächste wichtige Termin, Q3/9M-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,6050EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.


    thyssenkrupp nucera

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    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000
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