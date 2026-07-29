RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin signifikante Kurstreiber wie etwa die steigende Stromnachfrage./rob/la/lewVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 56,72EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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