30-Kilo-Hunde dürfen bei Lufthansa-Tochter jetzt in die Kabine

Dieser Service wird allerdings erst einmal nur auf ausgewählten Inlandsflügen angeboten. In einer ersten Phase dürfen pro Flug nach Angaben der Airline maximal zwei größere Hunde in der Kabine mitreisen: ein Tier bis 30 Kilogramm in der Business-Class und ein weiteres bis 15 Kilogramm in der Economy-Class.

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Lufthansa -Tochter Ita Airways lässt nun größere Hunde in ihren Maschinen mitfliegen. Ab kommendem Montag können die Tiere mit einem Gewicht von bis zu 30 Kilogramm ohne Transportbox in der Kabine mit dabei sein, wie die Fluglinie in Rom ankündigte. In diese Gewichtsklasse können zum Beispiel Schäferhunde, Dalmatiner oder aber auch Bullterrier fallen. Der Service "Large Dog On Board" ist nach Angaben von Ita ab sofort buchbar.

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Mensch und Tier müssen nicht mehr getrennt werden



Ita hatte das Vorhaben bereits im Februar angekündigt und schon zuvor mit einem Testflug von Mailand nach Rom erprobt. Dabei reisten zwei Hunde größerer Rassen ohne Transportbox in der Kabine mit. Möglich wurde der neue Service nach dem grünen Licht durch die italienische Luftfahrtbehörde Enac.

Bislang müssen größere Hunde bei Flugreisen in der Regel in einer Transportbox im Frachtraum untergebracht werden. Ita begründet die Neuerung mit dem Wunsch vieler Passagiere, ihre Tiere auf Reisen mitnehmen zu können. Der deutsche Geschäftsführer Joerg Eberhart sagte, man habe auf die Wünsche der Kunden gehört und ermögliche ihnen nun das Reisen mit ihren vierbeinigen Begleitern, ohne dass Mensch und Tier getrennt werden müssten.

"Large Dog On Board" soll noch ausgeweitet werden



Ita plant nach eigenen Angaben, den Service nach der ersten Phase schrittweise auf weitere Inlandsflüge und künftig auch auf internationale Flüge auszuweiten. Die Airline erklärte schon zuvor, dass andere Passagiere den Sitzplatz wechseln dürfen, wenn sie Angst vor Hunden oder eine Allergie haben.

An der ehemaligen Alitalia ist die Lufthansa seit vergangenem Jahr mit 41 Prozent beteiligt, sie will aber möglichst schnell die Mehrheit übernehmen. Nach der Ankündigung des neuen Services Anfang des Jahres hieß es noch vom Mutterkonzern, für die Lufthansa gebe es keine solchen Pläne./rme/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 8,964 auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,83 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,79 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +11,26 %/-10,99 % bedeutet.



