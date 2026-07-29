RBC stuft NORDEX AG auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Windturbinen-Hersteller habe zwar stark abgeschnitten und die Jahresprognose bestätigt, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ??Sowohl der Umsatz als auch die operativen Ergebniskennziffern lägen über den Markterwartungen. Auch die in den Aufträgen vereinbarten Preise je Leistung hätten im Schnitt positiv überrascht. Allerdings könnte es auf dem deutschen Markt zu möglichen Schwankungen kommen. Der Experte verwies auf Regierungsreformen, die Preise für Windkraftanlagen und eine geringere Stromnachfrage./rob/la/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 39,00EUR auf Tradegate (29. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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