Bloom Energy sprengt die Umsatzmilliarde – Anleger reißen sich um die Aktie

Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 165,5 Prozent auf 1,07 Milliarden US-Dollar und lag damit klar über der Konsensschätzung von 827 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,78 US-Dollar je Aktie und damit deutlich über den erwarteten 0,41 US-Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Produktgeschäft: Die Produktumsätze kletterten um 215,4 Prozent auf 935,4 Millionen US-Dollar. Auch die Profitabilität zog deutlich an. Die Bruttomarge verbesserte sich von 26,7 auf 33,4 Prozent, während das operative Ergebnis von einem Verlust von 3,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf einen Gewinn von 182,2 Millionen US-Dollar drehte. Der operative Cashflow sprang von minus 213,1 Millionen auf plus 226,4 Millionen US-Dollar.

Bloom Energy hat im zweiten Quartal deutlich stärker abgeschnitten als erwartet und sich damit noch tiefer in den KI-Infrastrukturtrade geschoben. Die Aktie lag am Mittwoch im US-Vorhandel zeitweise rund 13 Prozent im Plus, nachdem der Hersteller von Brennstoffzellen und Vor-Ort-Stromsystemen erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar Quartalsumsatz erzielt hatte. Bis zum regulären Handelsschluss hatte das Papier seit Jahresbeginn bereits rund 92 Prozent zugelegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der eigentliche Treiber ist der Stromhunger der KI-Rechenzentren. Bloom liefert sogenannte Energy Servers, die Rechenzentren, Halbleiterwerken, Krankenhäusern und anderen kritischen Einrichtungen Strom direkt vor Ort bereitstellen. Damit rückt das Unternehmen für Anleger immer stärker aus der Ecke sauberer Energie heraus und wird zur Wette auf die Stromversorgung des KI-Booms. Gründer und CEO K.R. Sridhar sagte: "Die Nachfrage nach den Lösungen von Bloom Energy beschleunigt sich von Quartal zu Quartal weiter, da Kunden, die traditionell standardmäßig auf Verbrennungstechnologien gesetzt haben, Bloom nun proaktiv als überlegene Stromlösung wählen." Nach seinen Angaben haben alle großen US-Hyperscaler sowie mehr als ein Dutzend Neocloud-Anbieter, KI-Labore und Colocation-Betreiber Blooms Stromsysteme für KI-Anlagen zugelassen.

Nach dem starken Quartal hob Bloom Energy seine Prognose für 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz von 3,9 bis 4,2 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 3,4 bis 3,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2,55 bis 2,85 US-Dollar erreichen, deutlich mehr als die bisher erwarteten 1,85 bis 2,25 US-Dollar. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis wird Bloom optimistischer und stellt nun 800 bis 900 Millionen US-Dollar in Aussicht.

Für Anleger ist Bloom Energy damit endgültig mehr als eine Brennstoffzellenstory. Das Unternehmen profitiert direkt davon, dass KI-Rechenzentren immer schneller neue Stromquellen brauchen. Genau diese Fantasie treibt die Aktie – und macht die nächsten Quartale zur Frage, ob Bloom den massiven Erwartungen weiter standhalten kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!